Сроки строительства ЦКАД могут перенести - Дворкович

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Правительство планирует перенести сроки строительства ЦКАД и некоторых федеральных трасс, идущих на юг, запад и восток от Москвы, рассказал в интервью ТАСС вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Что-то начнем не в начале 2015 года, а в конце, что-то перенесем на 2016-й год", - цитирует агентство Дворковича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с Владимиром Путиным сообщил, что ЦКАД построят к 2019 году. Президент подчеркнул, что строительство ЦКАД – это "проект беспроигрышный, несмотря ни на какие турбулентности в мировой экономике и даже в нашей".

Напомним, строительство первого участка ЦКАД началось в конце августа прошлого года. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной автомагистрали и устройство пересечений с железнодорожными путями и автомобильными дорогами. На участке протяженностью 49,5 километра (с 96 по 146 километр) будет возведено четыре развязки, три эстакады, 24 путепровода и 14 мостов.

ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы столичного региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса, они замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 километров от столицы. Центральная кольцевая автодорога позволит разгрузить МКАД, радиальные выезды и городскую уличную сеть от большегрузного и транзитного транспорта.

ЦКАД будет представлять собой автомагистраль длиной в 530 километров и шириной в шесть полос – по три в каждом направлении. Водители смогут разгоняться на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Объем инвестиций в строительство дороги составит порядка 300 миллиардов рублей.

"Москва в цифрах": ЦКАД

Планируется, что будущий дорожный каркас в Новой Москве будет состоять из основных магистралей – Киевское и Калужское шоссе, МКАД, ЦКАД – и хордовых соединений, дублирующих основные магистрали. Они будут обеспечивать проезд к жилым домам и рабочим местам.

Как сообщалось ранее, после появления северного дублера Кутузовского проспекта доехать от ЦКАД до "Москва-Сити" можно будет без пробок. Отметим, что 11-километровая трасса станет платной и пройдет от московского международного делового центра "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки. На МКАДе дорога соединится с выездом на трассу в обход Одинцова – еще одну платную магистраль. Трасса должны быть построена и запущена не позднее 2021 года.