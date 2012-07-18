Реконструкция Каширского шоссе завершится в декабре

К концу года будет построен тоннель на пересечении трассы с проспектом Андропова, что увеличит пропускную способность на 25 процентов

Департамент строительства города Москвы обещает завершить работы на Каширском шоссе, запустить движение по разворотному тоннелю у МКАД и на пересечении с Пролетарским проспектом в декабре 2012 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время идет строительство разворотного тоннеля у МКАД и двух тоннелей на пересечении Каширского шоссе с Пролетарским проспектом и проспектом Андропова.

Тоннели на Каширском шоссе позволят увеличить пропускную способность магистрали до 25%. Строящаяся развязка не только обеспечит удобные выезды с Пролетарского проспекта и проспекта Андропова на Каширское шоссе, но и свяжет бессветофорным движением оба проспекта.

Проект реконструкции предполагает временное расширение проезжей части Каширского шоссе в местах строительства. Это позволяет избежать снижения пропускной способности. Ограничение движения происходит лишь за счет снижения максимальной допустимой скорости на некоторых участках.