В России могут появиться дороги из пластмассы

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В России могут запустить пилотный проект по строительству автодорог из пластмассы. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, сообщает Агентство "Москва".

По словам депутата, такой способ строительства дорог позволит существенно сэкономить. "Подобный пилотный проект существует в Нидерландах. Прокладку коммуникаций там осуществляют иначе, к тому же делают это из отходов", – рассказал Старовойтов.

Соответствующее предложение депутат направил в Росавтодор, чтобы в ведомстве рассмотрели его с точки зрения затрат и эффективности.

Строительство дорог в столице ведется высокими темпами. Ранее m24.ru сообщало, что в Троицком и Новомосковском округах столицы (ТиНАО) в течение двух лет построят 12 автомобильных трасс и семь развязок.

Кроме того, "Автодор" в мае представит предпроект платной трассы Москва – Казань, которая будет частью строящейся автомагистрали Европа – Западный Китай.

По словам первого зампредседателя правления "Автодор" по инвестиционно-финансовой политике Иннокентия Алафинова, компания уже сообщила правительству о готовности начать работу над проектом коридора от ЦКАД до Казани, Уфы, Кумертау в Башкортостане и до границы с Казахстаном.

"Мы сделаем технико-экономическое обоснование – по сути предпроект. Если нам одобряют эту идеологию, то мы в мае этого года вносим предложения в правительство с включением уже конкретных участков, сроков и средств на проектирование", – отметил Алафинов.

Общая протяженность автомагистрали Европа – Западный Китай составит почти 8,5 тысяч километров, из них 2,3 тысячи километров пройдет по территории России, 2,8 тысячи – в Казахстане и 3,4 тысячи – в Китае.

Автомагистраль начинется в Санкт-Петербурге, пройдет по строящейся трассе М11 до Москвы. Затем от ЦКАД через Нижний Новгород до Казани, Альметьевска и по западной части Башкортостана дорога пройдет около городов Белебей и Стерлитамак.