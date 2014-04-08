Количество съездов с ЦКАД в Новую Москву будет ограничено

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральная кольцевая автомобильная дорога должна стать скоростной и транзитной, поэтому количество съездов на территорию Новой Москвы будет ограничено, заявила и.о. руководителя института генплана столицы Карима Нигматулина.

"Нам важно, чтобы ЦКАД не стала локальной дорогой, обслуживающей прилегающую территорию. При этом какое-то количество съездов должно быть, сейчас прорабатывается их расположение", - цитирует Нигматулину портал Стройкомплекса.





Маршрут пролегания ЦКАД по территории Новой Москвы уже есть. В настоящее время проходит оптимизация проектов.

Напомним, что по планам, к 2019 году Центральная кольцевая автодорога станет современной удобной магистралью, а также важным участком межрегионального и международного сообщения. На реализацию этого проекта уже выделены средства из фонда национального благосостояния.