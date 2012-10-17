Жители дома на западе Москвы жалуются на глубокую лужу возле подъезда

Фото: Читатель M24.RU

Жильцы дома №6 четвертого корпуса, расположенного по улице Академика Анохина, жалуются на большую лужу напротив 13-го подъезда.

По словам читателей M24.RU, самое глубокое место ямы находится рядом со съездом, сделанным для детских колясок. Обойти яму нельзя. Для того, чтобы отвести ребенка в садик, пройти к торговой палатке или к метро, необходимо спуститься с тротуара именно в этом злополучном месте.

В лужу постоянно попадают не только пешеходы, но и машины жильцов или автомобили экстренных служб, приезжающих по вызову.

Местные жители просят залатать выбоины вдоль бортика пешеходной дорожки или уложить асфальт с уклоном в противоположную от подъездов сторону. Для наглядности наши читатели прислали фотографию лужи. Снимок сделан в сухую погоду, поэтому воды в яме не так много. Но во время дождей лужа значительно увеличивается в размерах.

