Официальный курс доллара поднялся на 4,65 рубля, евро – на 5,54

Центробанк обновил стоимость валют на 30 декабря

Официальный курс доллара и евро вырос почти на 4,65 и 5,54 рубля, сообщает Центробанк.

На 30 декабря официальный курс доллара составит 56,68 рублей. Евро будет стоить 69,05 рублей. В конце прошлой недели рубль укреплялся по отношению к иностранной валюте.

Напомним, 16 декабря стало известно, что правительство выработало меры по стабилизации курса рубля. Правительство, в частности, обсуждало меры надзора за банками и поддержку качественных заемщиков.

Накануне заседания правительства Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек. Затем началось укрепление рубля.