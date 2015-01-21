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21 января 2015, 14:03

Курс евро поднялся на 55 копеек, доллара - на 57 копеек

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Официальный курс евро на 22 января поднялся на 54 копейки – с 75,27 до 75,82 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Доллар подорожал примерно на столько же – с 64,98 до 65,55 рубля.

Напомним, официальный курс валют продолжает свой рост после падения, закончившегося в 20 января. Тогда были зафиксированы минимумы 2015 года - евро стоил 75,1 рубля, а доллар - 64,8 рубля.

Укрепление рубля происходило на фоне роста цен на нефть. 19 января в ходе торгов на лондонской бирже стоимость барреля марки Brent поднималась выше 50 долларов.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева в ходе Гайдаровского форума отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

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