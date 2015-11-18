ЦБ понизил официальный курс евро до 69 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальные курсы валют на среду, 19 ноября.

Курс доллара снижен на 70 копеек – до 64,77 рубля, евро подешевел на 78 копеек – до 69 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.