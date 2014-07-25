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Москва 24

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25 июля 2014, 14:48

МФЦ будет доставлять на дом справки и документы

документы госуслуги МФЦ справки курьеры

МФЦ предложит москвичам курьерскую доставку документов и справок

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Москвы (МФЦ) хочет ввести услугу курьерской доставки документов, сообщает радио "Москва FM".

До конца недели на портале "Активный гражданин" москвичам предложат проголосовать за инициативу и решить, сколько должна стоить подобная услуга и какие именно документы будут доставляться на дом с курьерами.

"Это положительная тенденция, она облегчит жизнь москвичей в получении различных справок. Ее можно было ввести намного раньше", - заявил в эфире радиостанции юрист компании "Князев и партнеры" Зиннур Зинятуллин.

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По его мнению, курьерские услуги по доставке документов будут стоить не дороже, чем оформление нотариальной доверенности у юристов, и даже, возможно, дешевле.

"Раньше, чтобы получить какие-то справки либо подать заявление, нужно было делать нотариальную доверенность. И услуги этих юридических фирм зачастую выходят дороже, чем курьерская доставка МФЦ", - отметил Зинятуллин.

Сейчас все документы необходимо получать непосредственно в МФЦ: это оформление субсидий, прописка, справка из БТИ, удостоверение многодетной семьи, штрафы за нарушение ПДД и многое другое.

Как пишут "Известия", идея курьерской доставки документов стала одной из девяти лучших инициатив, участвовавших в краудсорсинговом проекте "Мой офис госуслуг". Всего москвичами было предложено около 5,5 тысяч идей. Лучшие были выбраны по результатам опроса участников проекта.

Сюжеты: Госуслуги в Москве , Референдумы "Активный гражданин"

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