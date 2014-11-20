Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2014, 13:13

Культура

Про дизайн: Джулиан Мэйор о техно-крафте

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

До 30 ноября в Главном здании ГМИИ имени А.С.Пушкина идет выставка "Британский дизайн: от Уильяма Морриса к цифровой революции". В рамках образовательной программы в субботу британский дизайнер Джулиан Мэйор расскажет о промышленном дизайне будущего. Лекция о техно-крафте будет посвящена совмещению хайтека и ручного труда, геометрии форм и технологиям в дизайне.

Прямая трансляция будет доступна на online.m24.ru, начало в 15:00.

  • Когда: 22 ноября
  • Кто: Джулиан Мэйор
  • Что: лекция о промышленном дизайне будущего
  • Кому смотреть: профессионалам и любителям

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
дизайн промышленность эксперты прямые трансляции тенденции смотреть онлайн на m24.ru хайтек

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика