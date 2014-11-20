Про дизайн: Джулиан Мэйор о техно-крафте

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

До 30 ноября в Главном здании ГМИИ имени А.С.Пушкина идет выставка "Британский дизайн: от Уильяма Морриса к цифровой революции". В рамках образовательной программы в субботу британский дизайнер Джулиан Мэйор расскажет о промышленном дизайне будущего. Лекция о техно-крафте будет посвящена совмещению хайтека и ручного труда, геометрии форм и технологиям в дизайне.

Прямая трансляция будет доступна на online.m24.ru, начало в 15:00.