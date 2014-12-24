Дети из любых стран смогут бесплатно посещать федеральные музеи - Мединский

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С 1 января все дети смогут бесплатно посещать федеральные музеи, вне зависимости от их гражданства, передает корреспондент M24.ru. О нововведении заявил в среду, 24 декабря, министр культуры России Владимир Мединский на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству при президенте.

Мединский добавил, что российские музеи являются лучшим местом для исторического и культурного просвещения. Министр отметил, что ведомство постарается самостоятельно компенсировать затраты на проект.

Отметим, что в Москве музеями федерального подчинения являются, в частности, следующие: Третьяковская галерея, Государственный исторический музей на Красной площади, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

В настоящее время правом свободного входа в федеральные музеи обладают только российские дети в возрасте до семи лет. Чтобы получить бесплатный билет для ребенка, его родители или сопровождающие должны предъявить в кассе музея свидетельство о рождении или другой документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что в московские музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, можно попасть бесплатно в каждое третье воскресенье месяца, в День города и во время зимних школьных каникул.

Среди учреждений, в которых в это время действует бесплатный вход, - Государственный музей обороны Москвы, Музей истории ГУЛАГ, Московский музей современного искусства , выставочный зал "Новый Манеж", Музей Булгакова и многие другие. Полный список можно найти тут.

В зимние каникулы музеи будут работать бесплатно

Добавим, 23 декабря руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков сообщил журналистам, что в будущем году бесплатное посещение музеев, подведомственных департаменту, в каждое третье воскресенье месяца, День города и зимние школьные каникулы сохранится несмотря на кризис.

Капков, отвечая на вопрос корреспондента M24.ru о льготах для детей в музеях, также напомнил, что в городе действуют "культурные паспорта" школьников. Такой документ дает право два раза в год сходить в театр и музей за счет городского бюджета. В будущем году сворачивать этот проект не планируется.

Как ранее сообщал телеканал "Москва 24", в новогодние праздники 80 музеев можно будет посетить бесплатно.