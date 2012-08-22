Женская молодежная сборная России по волейболу вышла на ЧМ-2013

ИТАР-ТАСС

Женская молодежная сборная России по волейболу одержала победу в матче чемпионата Европы над командой Польши со счетом 3:1. Этот результат позволил нашим девушкам пройти отбор на первенство мира 2013 года.

Наши спортсменки не закончили свои выступления на турнире - в рамках соревнований осталось провести ещё, как минимум, два поединка. Первым из них будет встреча со сборной Италии, сообщает Чемпионат.ком.

Отметим, что главным тренером нашей дружины является прославленная Светлана Сафронова, олимпийская чемпионка Москвы-1980.