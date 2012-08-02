Возле Парка Горького установят антипарковочные столбики

ИТАР-ТАСС

Дополнительные ограничительные столбики установят по восьми адресам в центре столицы и на территории, прилегающей к входу ЦПКиО имени Горького, пишет "Московский комсомолец".

"Мы продолжаем ограничивать въезд автотранспорта на узкие тротуары, устанавливаем столбики и глухие пешеходные ограждения, прежде всего в тех местах, на которые указывают жители. Вопросы удобства передвижения по городу людей и общественной безопасности имеют для нас первостепенное значение", - поясняет префект ЦАО Сергей Байдаков.

Как сообщается в материале, антипарковочные столбики будут установлены, в частности, в Серебряном, Староконюшенном, Малом Афанасьевском, Малом Николопесковском, Пушкаревом и Малютинском переулках, на Комсомольском проспекте, на улице Трубецкая и на территории, прилегающей к входу в Парк Горького.

В настоящий момент программа по установке столбиков в Москве реализована на 50%. Все работы власти намерены завершить до 31 сентября 2012 года.