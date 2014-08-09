В столичные больницы отправили 58 пассажиров поезда из Абакана

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Число пассажиров поезда Абакан-Москва, госпитализированных с отравлением, возросло до 58 человек, сообщили M24.ru в пресс-службе МВД.

Из общего числа пострадавших 55 – дети в возрасте от 10 до 16 лет. Еще восьми пассажирам помощь оказали на месте.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились несколько десятков человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

Как отметил заведующий медицинским пунктом Ярославского вокзала Степан Добыш, это обычное пищевое отравление, но чтобы "избежать серьезных последствий и дальнейшего неблагополучного состояния детей", их госпитализировали.

По данным телеканала "Москва 24", дети отравились пловом. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело.