Пятницкую улицу могут сделать некурящей по примеру Арбата

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Второй некурящей улицей в Москве после Арбата может стать Пятницкая. Такую инициативу сейчас обсуждают муниципальные депутаты, рассказал M24.ru руководитель муниципального образования Арбат Евгений Бабенко. Идею поддержал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По словам Бабенко, после того, как Арбат 26 июля 2014 года официально стал первой некурящей улицей в России, подобный опыт заинтересовал другие муниципальные образования. "Среди московских районов желание создать у себя пешеходные зоны, свободные от курения, высказало Замоскворечье. В Митине тоже думают, где можно организовать такую акцию".

В Замоскворечье некурящей улицей может стать Пятницкая, которая 22 августа открылась после реконструкции. Проезжую часть улицы сузили до двух полос, тротуары расширили до 6 метров и вымостили гранитной плиткой. На тротуарах установили новые фонарные столбы, скамейки, устроили 18 велопарковок. Также по Пятницкой проложили велодорожку шириной 2,4 метра и протяженностью 1,2 км - от Садового кольца до Климентовского переулка с переходом в пешеходную зону Замоскворечья. Кроме того, в рамках реконструкции улицы отремонтировали фасады 84 домов, а на 17 зданиях, расположенных на первой линии, установили архитектурно-художественную подсветку.

Идею сделать Пятницкую некурящей поддержал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Так как я никогда не курил и не буду, то позитивно отношусь к этой инициативе, - сказал Немерюк M24.ru. - Конечно, это возможно только при поддержке общественности, ведь на законодательном уровне запретить курение на улице нельзя".

Немерюк добавил, что Пятницкая должна стать свободной от табака полностью, без выделения там зон для курения.

Муниципальный депутат района Замоскворечье Игорь Брумель отметил, что вопрос о создании некурящей зоны на Пятницкой планируется поднять осенью, как только депутаты вернутся с каникул. "В сентябре-октябре могут появиться первые результаты, - сказал он. - Я считаю, что следует делать улицу некурящей постепенно, для начала в обязательном порядке создать диапазон вокруг общественных учреждений, участков, связанных с отдыхом и учебой детей".



Учредитель Региональной общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарья Андреевна Халтурина уверена, что некурящими в Москве должны стать не только Пятницкая и Арбат, но и все пешеходные зоны города. "Пока рак, атеросклероз и другие болезни, вызываемые курением, не научились лечить, и пока эта привычка уносит от четырех до 10 лет жизни курильщика, чем больше улиц города в центре и на периферии будут участвовать в акции, тем лучше", - полагает эксперт.

Напомним, Арбат стал некурящей улицей еще в 2012 году по инициативе муниципальных депутатов, которые развесили вдоль главной пешеходной зоны Москвы импровизированные таблички и листовки, в которых просили посетителей не дымить. В конце июля 2014 года идею поддержало министерство здравоохранения РФ, и Арбат официально стал первой улицей, свободной от табака. Правда, документально это не закреплено. То есть предполагается, что пешеходы откажутся от курения на Арбате добровольно. "Предполагается, что людям самим должно быть неудобно закурить, с учетом того, что кругом развесят материалы о вреде курения, призывающие отказаться от этой вредной привычки", - рассказывал M24.ru пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов.

Светлана Кондратьева