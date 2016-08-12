Реконструкцию Лужнецкой набережной завершат к 1 сентября

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Работы по реконструкции Лужнецкой набережной планируется завершить к 1 сентября, сообщил заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин на коллегии стройкомплекса Москвы, передает Агентство "Москва".

Там создадут дополнительные пешеходные дорожки, полосы для велосипедистов, а также разобьют цветники и скверы. Реконструкции всей территории олимпийского комплекса планируется завершить к 2018 году.

Хуснуллин подчеркнул, что сегодня в городе ведется активная работа по реконструкции и благоустройству набережных Москвы-реки. Работы проводятся по новым высоким стандартам.

В Лужниках напротив футбольного стадиона установят музыкальный танцующий фонтан. Каждое его включение будет сопровождаться музыкой и лазерным шоу.

Фонтан обустроят на плавучих понтонах в Москва-реке. Предполагается, что на пульсирующих в такт музыке струях воды будут появляться лазерные изображения достопримечательностей столицы.

Увидеть первое шоу можно будет уже в 2017 году с обзорных точек Лужнецкой набережной.