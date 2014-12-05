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Город

05 декабря 2014, 12:15

Портал "Наш город" начал принимать жалобы на избыток реагентов на дорогах

благоустройство Наш город жалобы реагенты

Фото: ТАСС/Александра Краснова

На портале "Наш город" открылись новые проблемные темы. С 4 декабря на портале будут рассматриваться темы неправильного и избыточного использования реагентов в городе.

Темы "Избыточное/неравномерное применение реагентов" и "Складирование снега с реагентами на газонах" открылись сразу в двух категориях - "Дворовые территории" и "Дороги". Кроме того, можно сообщить о применении солей в качестве противоголедных средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях общего пользования в многоквартирных домах.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что Москва впервые закупит дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016 годы, а не на один зимний сезон. По словам руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли.

При этом, по его словам, в 2014 году в основном будут расходовать остаток реагента с 2013 года. "Он покроет 70% необходимой нормы, из новых поставок нам нужно будет взять совсем немного. Остальные закупленные соли будут распределяться на 2015 и 2016 годы", - отметил он.

Типы веществ не отличаются от тех, что использовались в предыдущие годы. Это твердые и жидкие реагенты на основе хлористого кальция с хлоридами натрия и калия. Они применяются для обработки проезжих частей. Причем жидкий реагент используется только при температуре выше минус восьми градусов. Кроме того будет заказан комбинированный реагент, в который, помимо солей, добавляют гранитную крошку. Этим реагентом обрабатывают дворовые территории, тротуары и автобусные остановки. Столичные власти впервые применили его зимой 2013 года.

Напомним, 3 декабря на портале "Наш Город" зимний рубрикатор пополнился темой "Неубранный снег на остановке" в категории "Остановки общественного транспорта".

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Кроме того, в категории "Парки" теперь рассматривается вопрос ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями. А в категории "Дороги" можно сообщить не только о технических повреждениях дорожных знаков, но и о несоответствии дорожных знаков правилам дорожного движения.

В начале ноября на портале открылись "зимние темы": "Гололед во дворе" и "Незалитый или некачественно залитый каток". То есть если москвичи не могут нормально пройти по тротуару из-за гололеда, а во дворе не залит каток или лед на нем неровный, то теперь сообщить об этом можно на портал.

Список проблемных тем, доступных в категории "Многоквартирные дома", пополнили "Холод в подъезде" и "Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыши и карнизов". Также в категории "Дороги" теперь можно пожаловаться по темам: "Снеговые кучи на обочинах", "Неубранные снеговые кучи в парковочных карманах" и "Гололед на проезжей части/тротуаре".

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Сюжет: Портал "Наш город"

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