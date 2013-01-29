Две крупнейшие аптечные сети намерены объединить свой бизнес

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Акционеры сетей 36,6 и А5, входящие в пятерку лидеров на аптечном рынке, договариваются объединить бизнес. Для этого 36,6 может провести допэмиссию на сумму до 300 миллионов долларов, которой будет оплачена покупка А5.

Новая компания будет контролировать до 25 процентов московского рынка. Как сообщил газете "Коммерсантъ" акционер А5 Сергей Солодов, пока переговоры о слиянии компаний в начальной стадии, но соглашение о намерениях может быть подписано в ближайшее время.

По данным газеты, объединение аптечных сетей обсуждается с конца прошлого года. Но ранее А5 была связана соглашением с компанией Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), у которой был опцион на приобретение до 100 процентов А5 до конца января 2013 года. Но затем стало ясно, что Х5 Retail Group не станет реализовывать опцион, сообщает Солодов. В ближайшее время компании подпишут более мягкое соглашение. Оно предполагает, что в случае продажи А5 Х5 Retail Group будет участвовать в сделке.

Стремление объединить компании Сергей Солодов объясняет рядом преимуществ. К примеру, укрупнение сети позволит получить большие скидки от поставщиков и большую отсрочку платежа. Кроме того, оно позволит 36,6 значительно оторваться от ближайшего конкурента - аптечной сети "Ригла" - и тем самым улучшить свое финансовое положение.

Напомним, уже несколько компаний направили заявления о взыскании долгов с 36,6. Одна из них, транспортная компания "Автотехник", направила в суд иск о признании аптечной сети банкротом.

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