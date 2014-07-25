Туроператор "Роза ветров Мир" приостановил свою деятельность

Туристический оператор "Роза ветров Мир" объявил о приостановке своей деятельности. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.
Причиной приостановки работы в компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Отмечается, что суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.
Компании застрахованы в "БИН Страхование" и ОСАО "Ингосстрах". "Обе страховые компании уведомлены о приостановке деятельности туроператора и выразили готовность осуществить выплаты туристам в установленный законом срок. Туристам, находящимся за пределами Российской Федерации по туристским путевкам ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир", будет оказана необходимая помощь и поддержка", - отмечается в сообщении туроператора.
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Клиенты компании могут уточнить ситуацию по каждому туру по телефону: 8-(495)-956-50-25 или в офисе туроператора по адресу: улица Летниковская, 11/10. Кроме того, туристам, находящимся за границей, оказывает поддержку Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", телефоны горячей линии: +7 (495) 981-51-49 и 8 (800) 100-41-94 (круглосуточно).
Как сообщает телеканал "Москва 24", путевки у компании купили почти 800 человек. Большая часть путешествий приходится на август. Тем, кто захочет отправиться в намеченные туры, предложат повторно оплатить свое проживание, а деньги получить позднее от страховщиков. Те, кто откажется от такого варианта, смогут сразу получить документы для оформления выплат. Получить письменное подтверждение приостановки деятельности компании москвичи могут в офисе компании с 10.00 до 18.00 часов.
Мнение экспертаПочему вообще возникают подобные кризисные ситуации в туристической сфере? Во-первых, рынок оказался очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам просто-напросто превысило спрос. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях – Турция, Египет, Кипр, Тунис и др. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов.
В результате образуется так называемый "горящий" тур, и наш турист может нормально отдохнуть за границей за 1000 долларов и ниже ($300-500), а доплачивать за его отдых будут авиакомпании и туроператор. При этом доплаты компании делают из оборотных средств. Данный механизм работает довольно эффективно, но только тогда, когда растет спрос, что не может продолжаться вечно.
Напомним, что 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.
Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты пострадавшим, отмечают эксперты. Дело в том, что сумма, на которую была застрахована ответственность "Невы" (454 млн рублей), может превысить капитал страховщика. Если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.
Кроме того, с проблемами столкнулись и клиенты компании Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Напомним, что авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона. Однако уже на следующий день "Аэрофлот" возобновил рейсы в Тель-Авив.