Туроператор "Роза ветров Мир" приостановил свою деятельность

Туроператор "Роза ветров Мир" объявил о приостановке деятельности

Туристический оператор "Роза ветров Мир" объявил о приостановке своей деятельности. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

Причиной приостановки работы в компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". Туроператор представлен на рынке двумя юридическими лицами - ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир". Отмечается, что суммы, на которую застрахованы обе компании, хватит для возмещения всех расходов, понесенных туристами.

Компании застрахованы в "БИН Страхование" и ОСАО "Ингосстрах". "Обе страховые компании уведомлены о приостановке деятельности туроператора и выразили готовность осуществить выплаты туристам в установленный законом срок. Туристам, находящимся за пределами Российской Федерации по туристским путевкам ООО "Роза ветров Мир" и ООО "РВ Мир", будет оказана необходимая помощь и поддержка", - отмечается в сообщении туроператора.

Клиенты компании могут уточнить ситуацию по каждому туру по телефону: 8-(495)-956-50-25 или в офисе туроператора по адресу: улица Летниковская, 11/10. Кроме того, туристам, находящимся за границей, оказывает поддержку Ассоциация "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", телефоны горячей линии: +7 (495) 981-51-49 и 8 (800) 100-41-94 (круглосуточно).

Как сообщает телеканал "Москва 24", путевки у компании купили почти 800 человек. Большая часть путешествий приходится на август. Тем, кто захочет отправиться в намеченные туры, предложат повторно оплатить свое проживание, а деньги получить позднее от страховщиков. Те, кто откажется от такого варианта, смогут сразу получить документы для оформления выплат. Получить письменное подтверждение приостановки деятельности компании москвичи могут в офисе компании с 10.00 до 18.00 часов.

Мнение эксперта Почему вообще возникают подобные кризисные ситуации в туристической сфере? Во-первых, рынок оказался очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам просто-напросто превысило спрос. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях – Турция, Египет, Кипр, Тунис и др. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов. Почему вообще возникают подобные кризисные ситуации в туристической сфере? Во-первых, рынок оказался очень сильно раздут. Авиакомпании набрали в лизинг и приобрели достаточное число самолетов, чтобы предложение по перелетам просто-напросто превысило спрос. Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях – Турция, Египет, Кипр, Тунис и др. Вследствие этого начинается демпинг, когда стоимость авиаперевозки устанавливается ниже себестоимости билета, и авиакомпании начинают выбрасывать на рынок дешевые авиабилеты в надежде "убить" конкурентов. В результате образуется так называемый "горящий" тур, и наш турист может нормально отдохнуть за границей за 1000 долларов и ниже ($300-500), а доплачивать за его отдых будут авиакомпании и туроператор. При этом доплаты компании делают из оборотных средств. Данный механизм работает довольно эффективно, но только тогда, когда растет спрос, что не может продолжаться вечно.

Константин Цыганков экономический обозреватель телеканала "Москва 24"



Напомним, что 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта. Всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании, в организацию "Турпомощь", которая занимается эвакуацией отдыхающих, уже передан их реестр.

Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты пострадавшим, отмечают эксперты. Дело в том, что сумма, на которую была застрахована ответственность "Невы" (454 млн рублей), может превысить капитал страховщика. Если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.

Кроме того, с проблемами столкнулись и клиенты компании Tez tour и Pegas, которые уже третьи сутки не могут вылететь из аэропорта Тель-Авива. Напомним, что авиасообщение с Израилем было прервано после того, как одна из выпущенных из сектора Газа ракет упала по соседству с Тель-Авивским аэропортом имени Давида Бен-Гуриона. Однако уже на следующий день "Аэрофлот" возобновил рейсы в Тель-Авив.