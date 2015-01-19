Власти Подмосковья разработают систему SMS-рассылок о долгах за ЖКХ

В Подмосковье информацию о долгах за ЖКУ будут рассылать по SMS

Подмосковные власти разработают систему, позволяющую рассылать жителям SMS о долгах по ЖКХ. Кроме того, чиновники запустят портал, где потребители смогут узнать, как формируются их счета. Оплатить квитанции и долги можно будет через областной сайт госуслуг, сказал M24.ru министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев. В пилотном режиме систему запустят к 1 января 2016 года, окончательно она заработает к середине следующего года. Для создания портала и SMS-услуг власти планируют привлечь 300 млн рублей инвестиций.

В министерстве подтвердили, что планируется организовать SMS-рассылку для жителей о счетах и долгах за ЖКХ. Кроме того, будет создан специальных портал для потребителей. "Любой желающий сможет через интернет получить не только доступ к информации об имеющихся начислениях по своему лицевому счету, увидеть непогашенные задолженности, а также, что самое главное, посмотреть и разобраться, как формировались те или иные цифры в квитанции. Основная цель создания системы – предоставить нашим жителям возможность контролировать свои расходы на оплату коммунальных услуг", - сказал Шадаев. Жители также смогут оплатить услуги ЖКХ через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Органы власти через новый портал получат доступ к информации о состоянии коммунальной инфраструктуры, будут вести электронные паспорта домов, мониторить расчеты за услуги ЖКХ. "Они смогут более эффективно планировать свои программы модернизации. Это означает, что бюджетные средства будут направляться, в первую очередь, на решение самых серьезных проблем", - заявил Шадаев.

Уже разработан проект постановления подмосковного правительства о создании системы, где говорится, что пилотный проект будет запущен в январе 2016 года. В полную силу она заработает в июле 2016 года. Систему планируется создать за счет инвестора. Сумма инвестиций должна составить не менее 300 млн рублей, выручка - на уровне 1,3 млрд рублей. Инвестор сможет предоставлять площадь нового сайта под рекламу– не более 20% заглавной страницы портала и 10% других страниц. Кроме того, он будет составлять отчеты о состоянии сферы ЖКХ и прогнозы по развитию коммунального хозяйства по заказу органов власти и управляющих компаний.

Пока не известно, станет ли услуга SMS-рассылки бесплатной или ее можно будет подключить за деньги. В Москве аналогичный сервис действует бесплатно.

Москвичи могут получать SMS-напоминания о задолженностях по услугам ЖКХ еще с 2012 года. С осени прошлого года жителям стали присылать на мобильный телефон Москвичи могут получать SMS-напоминания о задолженностях по услугам ЖКХ еще с 2012 года. С осени прошлого года жителям стали присылать на мобильный телефон сами квитанции . Для того, чтобы получить счет, им надо отправить на номер 7377 сообщение с текстом: ЭЕПД П "код плательщика". На портале "Активный гражданин" прошел опрос, более 76% участников которого высказались за отказ от бумажных платежек в пользу электронных счетов. В столице также работает интерактивный калькулятор услуг ЖКХ, с помощью которого можно рассчитать и перепроверить правильность начислений за коммунальные услуги. Аналогичный сервис планируется создать для москвичей, которые хотят узнать, когда их дом войдет в программу капитального ремонта.





Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин полагает, что инвесторами создания новой системы в Подмосковье могут выступить сотовые операторы, операторы платежных терминалов или банки. При этом эксперт не уверен, что SMS-напоминания и онлайн-оплата повысит собираемость долгов за коммунальные услуги. "У людей, которые не платят по ЖКХ, не обязательно есть интернет. И они часто откладывают платежи не по забывчивости, а специально", - отметил эксперт.

Представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков, напротив, считает, что SMS-рассылка может повысить собираемость средств. "Легче отслеживать свои расходы по ЖКХ с телефона, чем по бумажкам", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что в Москве услуги по онлайн-оплате и напоминанию о задолженностях оказываются бесплатно. Пока у системы не так много пользователей, но их число постоянно растет, поскольку практически у каждого в кармане есть смартфон. "Пользоваться такой системой значительно удобнее, чем ходить по банкам, поскольку счета можно оплатить из дома", – сказал Диваков.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов