ВТБ обвинил Навального в создании заказного доклада

Алексей Навальный. Фото: ИТАР-ТАСС

ВТБ назвал доклад блогера Алексея Навального, посвященный деятельности банка, заказным, а его выводы – ложными. В опубликованном накануне документе оппозиционер, являющийся миноритарным акционером ВТБ, подверг критике методы работы кредитного учреждения.

"Данный доклад наполнен лживыми тенденциозными и необоснованными обвинениями, подготовленными непрофессионалами в банковской сфере. Очевидно, доклад носит заказной характер и коррупцию надо искать в рядах самой Foundation for fighting corruption and the Russia Studies Centre at the Henry Jackson Society", – цитирует РИА Новости заявление ВТБ.

Накануне фонд по борьбе с коррупцией Навального и лондонский Центр по исследованию России Общества Генри Джексона опубликовали доклад, в котором обвинили руководство ВТБ в некомпетентности и использовании "сомнительных методов работы". Также, по мнению авторов доклада, деятельность банка может вызвать серьезную озабоченность в вопросе его жизнеспособности для инвесторов и банковского сектора России в целом и, более того, потенциально угрожает европейским финансовым рынкам.

Публикация доклада негативно сказалась на котировке акций ВТБ. Утром во вторник они теряли 0,9%, а индекс ММВБ (на Московской бирже) показал падение на 0,6%.

Напомним, ВТБ – второй по величине активов банк страны (после Сбербанка) и первый по размеру уставного капитала. Крупнейшим акционером кредитного учреждения является государство. Председатель правления банка – Андрей Костин.