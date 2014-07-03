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Бизнес

03 июля 2014, 18:38

Патенты на ведение бизнеса в этом году получат 25% ИП - Решетников

бизнес Максим Решетников экономика и предпринимательство индивидуальные предприниматели кадастровая стоимость налогообложение

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца 2014 года в Москве могут выдать около 20 тысяч патентов на ведение бизнеса. Это четверть от всех индивидуальных предприятий города, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

По его словам, у данной системы есть недостаток. Проблема в том, что патенты предусмотрены только для индивидуальных предпринимателей. Малые компании его получить не могут. Однако департамент экономической политики и развития хочет обсудить данный вопрос с Минфином и Минэкономразвития и "выровнять систему".

Отметим, что число новых индивидуальных предпринимателей в Москве за первый квартал 2014 года выросло на 3 тысячи. Кроме того, в I квартале 2014 года выдали свыше 1,7 тысяч патентов на сдачу в аренду жилых помещений. Налоги, которые собираются по патенту, идут на благоустройство районов.

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Помимо этого, в интервью Решетников рассказал о новой кадастровой системе налогообложения офисов и магазинов. По его словам, "в оборот уже взяли" 32 млн кв. метров недвижимости и 1816 объектов, что составляет около трети от того объема, который потенциально может попасть под налогообложение.

Напомним, что Мосгордума одобрила переход на новую систему налогообложения для торговых и офисных центров. Столичные депутаты приняли изменения в соответствующий закон, которые расширяют перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости. В список вошли комплексы площадью от трех тысяч квадратных метров.

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