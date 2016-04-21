В школах проведут уроки безопасности перед летними каникулами

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Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила провести во всех школах перед летними каникулами урок безопасности, сообщает сайт правительства. Такие же занятия вице-премьер предлагает провести и в начале каждой смены в летних лагерях.

"Я прошу провести специальные адресные акции, чтобы спасти жизни и уберечь детей и взрослых в летний период. Нужно провести во всех школах урок безопасности "Безопасное лето", в начале смен во всех оздоровительных лагерях также должны пройти такие лекции. Должны быть подключены все федеральные службы", – сказала Голодец в ходе всероссийского селекторного совещания по подготовке к летней оздоровительной кампании.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратила внимание на вопрос профилактики травматизма и заболеваний в летних лагерях.

Ольга Голодец напомнила, что на летнюю оздоровительную кампанию в 2016 году дополнительно выделено из федерального бюджета 4,6 миллиарда рублей, причем сумма уже распределена по субъектам РФ.

Принимать детей в этом году будут более 50 тысяч организаций. По словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, в "Смене", "Артеке" и "Океане" отдохнут 62,7 тысячи детей.