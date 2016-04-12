LIVE: Александр Тучин – о безопасности столичных аттракционов

13 апреля в медиацентре "Российской газеты" пройдет пресс-конференция начальника отдела инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ Александра Тучина. Тема встречи – "Готовность московских аттракционов к весенне-летнему сезону".

На мероприятии обсудят технические требования к аттракционам, результаты их проверки в столице, правила использования и возрастные ограничения.

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