Летние веранды в Москве могут стать круглогодичными

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Мосгордуме могут обсудить создание круглогодичных веранд вместо сезонных кафе. Об этом m24.ru рассказал глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламента, правилам и процедурам Александр Семенников.

"Летние кафе в Москве могут работать круглый год при условии соблюдения всех правил безопасности, – сказал Семенников. – В частности, нужны специальные большие обогреватели и кондиционеры, а конструкция кафе должна быть построена как объект нестационарной торговли, который при необходимости можно разобрать".

По словам депутата, он сам поддерживает идею организации кафе, которые будут работать круглый год, независимо от погоды. "В Мосгордуме готовы рассмотреть такую инициативу", – добавил Семенников.

В пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы m24.ru сообщили, что "пока не обсуждали идею круглогодичных уличных кафе". С 1 апреля в Москве начался монтаж сезонных общепитов, до конца месяца будет оборудовано более двух тысяч веранд.

В настоящее время в схему размещения включено свыше двух тысяч летних кафе, 26 из которых будут находиться в парках. Допускается размещение уличных кафе на грунте и газоне, но при условии организации технологического настила. Летние веранды в Москве работают с 1 апреля по 31 октября. В этом году начинают действовать некоторые новые правила. Расстояние, на которое сезонное кафе может отстоять от стационарного предприятия общественного питания, увеличивается до пяти метров. Запрещается размещение летних кафе на крышах жилых домов и их пристроек, а также на городских транспортных стоянках. Сезонные веранды нельзя ставить ближе, чем за 25 метров от входов в метро и ближе 5 метров от подземных пешеходных переходов.

Монтировать кафе запрещается вокруг или над деревьями и кустарниками, чтобы не повредить кроны, стволы, корни. Кроме того, ветви деревьев и кустарников могут нарушить пожарную безопасность. В этом году разрешено открывать летние площадки в парках – планируется 26 веранд. Все сезонные кафе в Москве обязали использовать типовые проектные решения. Если владельцы хотят проявить индивидуальность, то придется согласовывать идеи с городским архитектурным советом.





Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил, что сам не раз продвигал идею круглогодичных веранд возле кафе. "Это наша инициатива, которая обсуждалась уже давно, – пояснил он. – Есть некоторые места в Москве, где реально могут быть оборудованы круглогодичные веранды. Это не центральные площади, а внутренние дворы, где нет жилых помещений. Все стандарты размещения уличных кафе распространяются до Третьего транспортного кольца. В Москве можно строить как большие площадки для веранд, так и просто выставить мебель определенного вида и цвета".

Бухаров напомнил, что в этом сезоне для горожан откроется около двух тысяч летних веранд. "Вообще, в Москве восемь тысяч заведений общепита, которые позволяют устроить летние кафе. Значит, может быть организовано около четырех тысяч круглогодичных площадок. Конечно, поставить уличные веранды могут не все владельцы кафе и ресторанов. К каждому проекту нужно подходить индивидуально", – считает эксперт.

Возможности для привлечения посетителей с открытием круглогодичных веранд значительно расширяются, уверен Бухаров. "Например, рядом с рестораном есть водоем, который зимой может быть оборудован в каток", - добавил собеседник m24.ru.

Урбанист, автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман уверен, что власти Москвы "исправят ошибку", разрешив владельцам летних веранд не закрывать их на зиму. "Во многих европейских странах уличные кафе работают в любое время. Как правило, такие кафе обогреваются инфракрасными лампами, чтобы не было очень холодно, – говорит урбанист. – Владелец любого кафе должен иметь право просто вынести столик во двор, ведь такие возможности пользуются большим спросом у жителей больших городов".

Летние веранды – это первый этап начала теплого сезона в столице. Все условия для активного отдыха в Москве, например занятия танцами, спортивные тренировки на свежем воздухе, в полном объеме заработают одновременно с майскими праздниками. В апреле состоятся масштабные субботники – 16 и 23 апреля, а после майских выходных продолжится комплексное благоустройство начнется на семи больших территориях:в этом году в столице обустроят около 80 скверов, аллей и пляжей.