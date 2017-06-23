Совфед поддержал идею отзывать лицензию у банков, чьи банкоматы выдают подделки

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В Совете Федерации поддержали предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" отзывать лицензию у банка, более четверти банкоматов которых не отвечают требованиям Центрального банка, сообщает РИА Новости.

При этом замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что такого рода мера является слишком жесткой. Он добавил, что банки сами заинтересованы в совершенствовании сети банкоматов.

Ранее сообщалось, что регулятор зафиксировал рост сбыта фальшивых купюр через банкоматы. Это стало возможным из-за дешевых моделей банкоматов, которыми пользуются кредитные организации. Они проверяют лишь один или два защитных признака, тогда как ЦБ РФ требует от банков проверять не менее четырех машиночитаемых признака. В ЦБ не исключили применение экономических санкций к кредитным организациям, которые проигнорируют требования регулятора.

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