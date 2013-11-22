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Бизнес

22 ноября 2013, 13:16

В столице пройдет пятая по счету церемония вручения премии Spear’s

банки бизнес премии Spear’s Russia Wealth Management Awards

5 декабря на сцене театра имени Моссовета пройдет пятая по счету церемония вручения премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. Ее вручат лучшим представителям индустрии частного банковского обслуживания, управления крупными капиталами и смежных индустрий.

Фото: Пресс-служба премии

Примечательно, что церемонии награждения пройдут в стиле мюзикла, ведь Уолл-cтрит и Бродвей имеют общий культурный код. За звание "Лучшего российского банка пятилетия, предоставляющего услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами" поборются "Альфа-Банк", "ВТБ24 Private Banking" и "Промсвязьбанк Private Banking". В категории "Лучший российский банк": "Альфа-Банк", "ВТБ24 Private Banking" и "УРАЛСИБ | Private Bank". Отдельные номинации предусмотрены для лучших иностранных банков.

Первоначальный отбор номинантов производится редакцией журнала SPEAR’S Russiа. Затем оргкомитет провел блицопрос среди профессионалов рынка.

После утверждения результатов блицопроса был составлен шорт-лист, в который вошли: главный редактор WATCH Russia Александр Гафин, частный инвестор Давид Якобашвили, глава представительства Audi в России Елена Смирнова, заместитель Председателя Правления СК "Альянс" Арташес Сивков, гендиректор Good Deal Consulting Лидия Кулешова, партнер Zenith Capital Management Кристел Меос.

Председатель жюри – главный редактор SPEAR’S Russia Андрей Вдовин. Ключевой темой церемонии этого года станет фраза Money makes the world go round ("Деньги заставляют мир вертеться").

Церемония пройдет в формате мюзикла в постановке хореографа и режиссера Никиты Дмитриевского. Ведущий церемонии - телеведущий Иван Ургант.

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