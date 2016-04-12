В банке "БФГ-Кредит" назначена временная администрация

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Банк России назначил временную администрацию в банк "БФГ-Кредит" сроком на полгода, сообщает пресс-служба ЦБ.
На период деятельности временной администрации полномочия органов управления банком приостановлены.
Предполагается, что за это время специалисты проведут обследование банка с целью определения его объективного финансового положения.
По состоянию на 1 января этого года банк "БФГ-Кредит" занимал 91-е место по объему активов в банковской системе РФ.
Отметим, накануне Банк России отозвал лицензию у московского Кроссинвестбанка. По мнению регулятора, организация не соблюдала требования законодательства, а также нормативных актов ЦБ.
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