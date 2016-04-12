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Экономика

12 апреля 2016, 10:50

В банке "БФГ-Кредит" назначена временная администрация

банки финансы временная администрация

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Банк России назначил временную администрацию в банк "БФГ-Кредит" сроком на полгода, сообщает пресс-служба ЦБ.

На период деятельности временной администрации полномочия органов управления банком приостановлены.

Предполагается, что за это время специалисты проведут обследование банка с целью определения его объективного финансового положения.

По состоянию на 1 января этого года банк "БФГ-Кредит" занимал 91-е место по объему активов в банковской системе РФ.

Отметим, накануне Банк России отозвал лицензию у московского Кроссинвестбанка. По мнению регулятора, организация не соблюдала требования законодательства, а также нормативных актов ЦБ.

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