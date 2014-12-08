Петр Авен выступит с лекцией о кризисе оптимизма - ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА

Фото предоставлено Бизнес-школой СКОЛКОВО

Во вторник, 9 декабря, на кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО в рамках встречи Speakers Nights выступит предприниматель Петр Авен. Председатель Совета директоров Банковской группы "Альфа-Банк" расскажет о том, как найти возможности для развития бизнеса в период кризиса, а также о состоянии частного предпринимательства в России.