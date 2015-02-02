"Связной банк" снизит лимит на снятие наличных в банкоматах

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"Связной банк" с 3 февраля снизит лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.

В декабре прошлого года банк уже ограничивал лимит на снятие наличных в собственных банкоматах и банкоматах сторонних банков до 25 тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что "Cвязной банк" до 15 февраля 2015 года планирует закрыть все собственные отделения в рамках "мероприятий по повышению эффективности бизнеса".

Филиалы банка также перестанут обслуживать клиентов.

Снять средства со своих счетов клиенты смогут в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке. Оформление карт, пополнение счетов и погашение кредитов без комиссии будет доступно в центрах мобильной связи "Связной".

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается 6 отделений "Связного банка".

Кроме того, с 1 марта месячный лимит по снятию денег в банкоматах снизит Сбербанк.

Если раньше по самым распространенным картам - Visa Classic и MasterCard Standard - можно было снять до 4,5 миллиона в месяц, то теперь эта сумма будет снижена втрое - до 1,5 миллиона рублей. При этом дневной лимит остался прежним - 150 тысяч рублей.