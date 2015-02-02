Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

2 февраля, 20:54

"Связной банк" снизит лимит на снятие наличных в банкоматах

банки банкоматы деньги лимиты банк Связной

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Связной банк" с 3 февраля снизит лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба банка.

В декабре прошлого года банк уже ограничивал лимит на снятие наличных в собственных банкоматах и банкоматах сторонних банков до 25 тысяч рублей в сутки.

Ранее сообщалось, что "Cвязной банк" до 15 февраля 2015 года планирует закрыть все собственные отделения в рамках "мероприятий по повышению эффективности бизнеса".

Филиалы банка также перестанут обслуживать клиентов.

Снять средства со своих счетов клиенты смогут в банкоматах и пунктах выдачи наличных других банков, а также путем перевода на свой счет в другом банке. Оформление карт, пополнение счетов и погашение кредитов без комиссии будет доступно в центрах мобильной связи "Связной".

Ссылки по теме

Отметим, что сейчас в Москве насчитывается 6 отделений "Связного банка".

Кроме того, с 1 марта месячный лимит по снятию денег в банкоматах снизит Сбербанк.

Если раньше по самым распространенным картам - Visa Classic и MasterCard Standard - можно было снять до 4,5 миллиона в месяц, то теперь эта сумма будет снижена втрое - до 1,5 миллиона рублей. При этом дневной лимит остался прежним - 150 тысяч рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать