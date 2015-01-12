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Наземный транспорт

12 января 2015, 14:35

Власти рассмотрят возможность допуска автомобилей на "выделенки" по ночам

автомобили наземный транспорт автобусы выделенные полосы трафик камеры фотовидеофиксации Вадим Юрьев

Фото:ТАСС/Юрий Белинский

Центр организации дорожного движения обсудит с экспертами возможность допуска автомобилей на выделенные полосы ночью. Об этом в интервью M24.ru сообщил глава ЦОДД Вадим Юрьев.

"Такое предложение от граждан, действительно, есть. Я думаю, мы вынесем эту идею на комиссию по безопасности дорожного движения, посоветуемся с экспертами", - отметил Юрьев.

По словам главы ЦОДД, сегодня разрабатывается формат работы с экспертами. Возможно будет создан специальный экспертный совет при Центре организации дорожного движения. Конкретные решения о его организации будут приняты ближе к весне. "С экспертным советом мы планируем обсуждать проблемные вопросы города", - пояснил глава ЦОДД.

Вадим Юрьев также добавил, что за декабрь 2014 года "парконы" на автобусах зафиксировали на выделенных полосах почти четыре тысячи нарушений остановки-стоянки.

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В ноябре 2014 года на 110 столичных автобусах установили "парконы". Устройства фиксируют остановку и стоянку автомобилей на выделенной полосе. Камеры могут распознавать номера автомобилей с расстояния от трех до десяти метров, а также эффективно работать в темноте. Они установлены на автобусах, которые курсируют по 901, 902, 903, 904, 905 и 907 маршрутам.

Напомним, в 2013 году московские власти проводили эксперимент по допуску на "выделенки" мотоциклистов. Через год Центр организации дорожного движения объявил, что эксперимент признан неудачным. "По результатам эксперимента, проведенного в июне 2013 года, было принято решение, что движение одиночных мотоциклов и их групп оказывают отрицательное влияние на движение общественного транспорта", - заявляли в пресс-службе ЦОДД. Чиновники поясняли, что мотоциклисты не соблюдают скоростной режим, маневрируют на дороге, что мешает движению троллейбусов и создает дополнительные аварийные ситуации.

Отметим, что сейчас в столице действует 19 выделенных полос для общественного транспорта.

Марина Курганская, Анатолий Федотов

Сюжет: Выделенные полосы на дорогах Москвы

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