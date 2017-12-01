Что изменится с 1 декабря в жизни москвичей

В первый день зимы в столицу придет аномально теплая погода с мокрым снегом. За сутки выпадет четверть месячной нормы осадков. Что еще, кроме погоды, изменится в жизни москвичей, читайте в подборке портала Москва 24.

Для автомобилистов: страховка и наклейка "Ш"

Водители, попавшие в ДТП с участием нескольких автомобилей, теперь смогут получить прямое возмещение по ОСАГО от своего страховщика. Раньше обращаться в страховые компании можно было только в том случае, если в аварии участвовало не больше двух машин.

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Еще одно нововведение, о котором нужно помнить 1 декабря, – знак "Ш" на автомобиле. С первого дня зимы автомобилисты, поменявшие резину на шипованную зимнюю, но не наклеившие специальный знак, могут получить штраф. Дело в том, что автомобиль на такой резине останавливается намного быстрее, чем на летней. При экстренном торможении водитель, следующий сзади, может не успеть остановиться.

Для пассажиров

С началом зимы поездки на наземном общественном транспорте станут безопаснее. Все перевозчики должны будут проводить предрейсовый контроль по определенному регламенту. Перед каждым выездом водители будут проверять все системы, в том числе рулевую и тормозную. Контролировать перевозчиков будут отдельные компании.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Новым генеральным директором ГУП "Мосгортранс" с 1 декабря станет Леонид Антонов. На этом посту он сменит Евгения Михайлова, возглавлявшего предприятие более четырех лет. С 2013 года Антонов работал заместителем гендиректора "Мосгортранса".

Для москвичей

В первый день зимы на ВДНХ откроется самый большой в стране каток. Льдом залили 20 тысяч квадратных метров. Новый сезон начнется с яркого шоу знаменитого испанского воздушного балета. Артисты исполнят опасные трюки на высоте 30 метров прямо надо льдом. Развлекательную программу уже составили на весь сезон. Каждую пятницу всех желающих будут учить танцевать.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

По выходным планируют делать зарядку на льду, а в праздники – устраивать вечеринки. Одновременно на ВДНХ смогут кататься до 5 тысяч человек.

Для налогоплательщиков

До начала зимы нужно заплатить налоги на имущество − землю, квартиры, гаражи, автомобили, яхты, самолеты и т. д. Если этого не сделать, уже со 2 декабря начнет начисляться пени. Сумму платежа и другую информацию можно проверить в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.

Для юридических лиц изменится порядок оформления платежных документов. С 1 декабря нужно будет по-новому указывать назначение платежа. Если указать его неправильно, деньги не зачислятся и компания автоматически станет должником.

За абортами усилят контроль

Больницы и клиники с 1 декабря больше не смогут делать аборты по общей лицензии "Акушерство и гинекология". Медицинским учреждениям нужно получить специальную лицензию. По мнению главы Минздрава Вероники Скворцовой, благодаря этому нововведению ведомство сможет контролировать безопасность таких операций.

Финальная жеребьевка ЧМ-2018

В первый день зимы состоится финальная жеребьевка ЧМ по футболу. Процедуру жеребьевки проведут бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Жеребьевка будет первым знаковым событием ЧМ после того, как определились все 32 участника турнира.