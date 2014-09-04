По московским меркам: Дом с одной стеной

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Архитектура столицы настолько многообразна, что на одной из ее улиц можно неожиданно обнаружить плоский дом. Смотришь на него под углом, и кажется, что стена дома - это просто картонка, к которой чудным образом прикреплены окна и балконы. Такую оптическую иллюзию создали для горожан архитекторы, спроектировавшие дом по адресу Пресненский вал, 36, находящийся неподалеку от станции метро "Улица 1905 года". Секрет в том, что угол между его лицевой и боковой стороной составляет всего 60 градусов. Поэтому, глядя на дом с определенной точки, возникает ощущение, что он состоит из одной стены! Правда, если подойти к дому с другого ракурса, он покажется вполне обыкновенным.

Фото: 2do2go.ru

При этом соседний дом, номер 38 на Пресненском валу - тоже необычен. При взгляде на него с определенной стороны создается иллюзия, что здание очень узкое, а задняя часть будто обрезана. Хотя на самом деле все вновь объясняет острый угол в конструкции этого дома.

В мировом масштабе дом с самым узким фасадом, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, находится на шотландском острове Грэйт Камбрай. Его ширина в самом узком месте не более полутора шагов (1,16 метра). Однако в 2012 году архитектор Якуб Щесны удивительным образом побил и этот рекорд. Ширина дома, который он построил в Варшаве, в самом широком месте около 150 сантиметров, а в самом узком (и представить-то сложно!) - 92. Строение, основу которого составляет металлическая конструкция, расположилось в зазоре между двумя соседними зданиями. Здесь лишь одно окно, и при этом достаточно светло. Это стало возможно благодаря перфорированному материалу, из которого выполнены стены. В доме есть все удобства: электроснабжение, канализация, водопровод и отопление. Друг под другом очень компактно расположены кухня, гостиная, спальня с рабочей зоной и санузел. Кстати, чтобы попасть в дом, нужно вначале подняться по винтовой лестнице, а потом пролезть через люк, так как входная дверь отсутствует.