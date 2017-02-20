Какой алкоголь употребляют россияне

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Часть среднего класса в России перешла с дорогого западного спиртного на водку. Об алкогольных предпочтениях россиян в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз.

"Россияне в последние 10 лет пили виски достаточно активно, но его рынок никогда не будет глобальным в России. Рынок водки в 20 раз больше по объему. При этом россияне пьют в два раза меньше виски, чем коньяка. В 2014 году в Россию ввезли порядка 60 миллионов литров виски, а в прошлом году – 40 миллионов литров", – рассказал он.

По словам эксперта, потребителями премиального алкоголя являются две группы населения. Первые – те, которым положено пить по статусу и имущественному положению. Вторая группа – средняя и нижняя часть так называемого среднего класса. "В кризис отпадают те, кто покупают эту продукцию случайно, раз в месяц. Таких не более 3–4 миллионов человек. Но постоянная группа потребителей остается", – добавил Дробиз.

Как пишет "Российская газета", примерно 85 процентов российского рынка крепкого спиртного сейчас приходится на водку. Эксперты издания отмечают, что в кризис потребители вынуждены внимательнее относиться к собственным тратам на все покупки, в том числе алкоголь.