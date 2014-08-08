На мосту у Пресненской набережной обнаружили "повешенную" куклу

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На мосту недалеко от Пресненской набережной неизвестный "повесил" человеческий манекен, рассказал M24.ru источник в правоохранительных органах.

"По всей видимости, это было чьей-то дурацкой шуткой. Никакой криминальной составляющей здесь нет", - заявил источник. Первоначально об обнаружении "тела" сообщила читатель M24.ru Юлия. Она добавила, что на голове "повешенного" надет мешок.

Более 5 лет назад в одном из крупных гипермаркетов столицы произошла громкая акция: участники арт-группы "Война" имитировали казнь через повешение прямо в торговом зале. Акция сопровождалась надписью о необходимости освободить Москву от евреев, гомосексуалистов и гастарбайтеров.

Также "повешенная" кукла долгое время "украшала" салон "Евросети" на Тверской, символизируя наказанного плохого работника магазина.