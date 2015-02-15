Из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Из-за неблагоприятных погодных условий в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов. В частности, перенесено время отправления самолетов в Самару, Минск, Копенгаген из Шереметьева.

Всего, согласно сервису "Яндекс. Расписания", по состоянию на 20.21 в аэропортах задерживается вылет более чем 150 рейсов. Меньше всего самолетов задержано во Внукове - всего 15 (и ни один не отменен). В Домодедове задержано 24, отменено еще 13.

Больше всего задержанных рейсов ожидают отправления в Шереметьеве. Пока не могут улететь пассажиры 137 самолетов. Один рейс отменен.

Отметим, что среди задержанных рейсов - как международные, так и междугородние. Так, рейс Москва - Амстердам (из Шереметьевв) предварительно перенесен с 20.45 (15 февраля) на 1.20 (16 февраля). Рейс Москва - Сыктывкар (также из Шереметьева) вместо 19.20 должен отправиться в 22.55.

Самолет маршрутом Москва - Челябинск (из Домодедова), по предварительным данным, вместо 22.00 отправится только в 23.35.

Прибытие многих рейсов также задерживается. Узнать подробную информацию можно, посмотрев онлайн-табло аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево.

Добавим, что, по данным телеканала "Москва 24", как минимум шесть самолетов не смогли приземлиться в Шереметьеве и Внукове и ушли в Домодедово.

Шесть самолетов не смогли сесть во Внукове и Шереметьеве

Справочные службы аэропортов:

