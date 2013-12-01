Заявление в большинство ЗАГСов теперь можно подать в электронном виде

Подать заявление в большинство ЗАГСов теперь можно через интернет

1 декабря большинство столичных ЗАГСов переходит на электронную систему приема заявлений. Подать онлайн-заявление можно на портале государственных услуг.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо пройти регистрацию на портале госуслуг. Электронной подписью при заполнении онлайн-анкеты будет служить номер пенсионного страхования (СНИЛС) и адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Через портал госуслуг также можно оплатить госпошлину в размере 200 рублей, а в течение пяти дней после отправки заявления жених и невеста получат электронное или SMS-уведомление, которое подтвердит статус заявки. После этого им останется лишь ждать наступление заветной даты.

Нововведение не помешает тем, кто хочет подать обычное заявление на регистрацию брака. Это, как и раньше, можно сделать в столичных ЗАГСах. Напомним, что подать заявление в некоторые ЗАГСы города в режиме онлайн можно было и раньше, однако теперь их список расширился.