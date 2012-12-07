Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

07 декабря 2012, 17:24

При каждой поликлинике в ЮВАО создадут общественный совет

ЮВАО здравоохранение больницы поликиники Владимир Зотов медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Система здравоохранения в Москве кардинально улучшается. Уже с января люди почувствуют положительные изменения в медицинском обслуживании.

В городе работает 90 госучреждений и 500 частных. При этом в государственные вложено в 320 раз больше денег, чем это было в прошлом году.

Однако остались некоторые проблемные факторы, которые вызывают недовольство москвичей.

В частности, горожане обеспокоены сокращением количества поликлиник. По словам префекта Юго-Восточного округа Владимира Зотова, число медучреждений не уменьшится. В связи с реорганизацией структуры большое количество выделенных средств решено сосредоточить в шести специальных центрах, к которым "привязали" остальные поликлиники. Рядом создаются мощные диагностико-консультационные центры.

Также москвичей беспокоят перебои с лекарствами, которые возникли в октябре.

"Мы работаем над устранением проблем. Вскоре при каждой поликлинике будет создан общественный совет из числа посетителей. В регистратурах кроме интернет- и телефонной записи будут работать сотрудники, которые начнут встречать пациентов и провожать их к врачу", - рассказал Владимир Зотов.

Добавим, что власти намерены оснастить регистратуры камерами видеонаблюдения для того, чтобы главврачи могли наблюдать за работой учреждений.

Префект ЮВАО также подтвердил, что в округе наблюдается нехватка медицинского персонала и современного оборудования. Так, укомплектованность участковыми терапевтами составляет 75%. Для решения этого вопроса внедряется программа обучения и распределения кадров, использования новых систем управления.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать