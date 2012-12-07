При каждой поликлинике в ЮВАО создадут общественный совет

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Система здравоохранения в Москве кардинально улучшается. Уже с января люди почувствуют положительные изменения в медицинском обслуживании.

В городе работает 90 госучреждений и 500 частных. При этом в государственные вложено в 320 раз больше денег, чем это было в прошлом году.

Однако остались некоторые проблемные факторы, которые вызывают недовольство москвичей.

В частности, горожане обеспокоены сокращением количества поликлиник. По словам префекта Юго-Восточного округа Владимира Зотова, число медучреждений не уменьшится. В связи с реорганизацией структуры большое количество выделенных средств решено сосредоточить в шести специальных центрах, к которым "привязали" остальные поликлиники. Рядом создаются мощные диагностико-консультационные центры.

Также москвичей беспокоят перебои с лекарствами, которые возникли в октябре.

"Мы работаем над устранением проблем. Вскоре при каждой поликлинике будет создан общественный совет из числа посетителей. В регистратурах кроме интернет- и телефонной записи будут работать сотрудники, которые начнут встречать пациентов и провожать их к врачу", - рассказал Владимир Зотов.

Добавим, что власти намерены оснастить регистратуры камерами видеонаблюдения для того, чтобы главврачи могли наблюдать за работой учреждений.

Префект ЮВАО также подтвердил, что в округе наблюдается нехватка медицинского персонала и современного оборудования. Так, укомплектованность участковыми терапевтами составляет 75%. Для решения этого вопроса внедряется программа обучения и распределения кадров, использования новых систем управления.