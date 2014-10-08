Чаще всего в столице фотографируют храм Христа Спасителя

Фото: m24.ru

Храм Христа Спасителя стал самой популярной среди фотографов достопримечательностью города. Второе место занимает Красная площадь, передает Агентство "Москва" со ссылкой на данные исследования, проведенного "Яндекс".

Тройку самых фотографируемых достопримечательностей замыкает Московский зоопарк. А вот, какие объекты "топ-10" расположились с 4 по 10 место:

Новодевичий монастырь

Аптекарский огород

Усадьба Кусково

Храм Василия Блаженного

Спасская башня

Башня "Федерация"

Башня "Эволюция"

В пресс-службе "Яндекса" отмечают, что обычно чаще всего в Москве фотографируют церкви, монастыри и прочие религиозные сооружения. Кроме того, фотографам интересны такие культурные объекты, как дворцы, замки, крепости и усадьбы. Часто попадают в объектив вокзалы и городские высотки.

Исследование провели с помощью сервиса "Яндекс.Фотки". Разместить там свое фото может каждый желающий, не обязательно москвич. Так, ежедневно сервис пополняется на 240 тысяч фотографий. В итоге "Яндекс" собрал информацию о самых популярных местах на снимках и составил карту достопримечательностей Москвы. На ней фигурируют объекты, которые были запечатлены на фото более 50 раз за период с 2007 по 2014 год.

Отметим, что ранее ученые Корнельского университета, проанализировав 35 млн снимков с Flickr, , определили самые популярные места съемок в мире. Ими оказались: