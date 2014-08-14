Москвичи высказались за оснащение МФЦ точками доступа Wi-Fi

МФЦ. Фото: ИТАР-ТАСС

С помощью сервиса проведения электронных референдумов "Активный гражданин" москвичи проголосовали за нововведения, которые должны сделать работу МФЦ удобнее для горожан, сообщает пресс-служба проекта.

До начала голосования более пяти тысяч человек высказали свои идеи о функционировании госучреждений. Самые популярные предложения появились в опросе проекта.

Более 78 процентов опрошенных проголосовали за предложение оснастить МФЦ точками доступа Wi-Fi. А 87% посчитали, что стоит доставлять бумаги курьером за отдельную плату. Кроме того, 47% высказалось за то, чтобы в центрах госуслуг появились специалисты, которые консультировали бы посетителей по необходимому перечню документов. Почти 25% опрошенных решили, что такой сотрудник мог бы проверять комплектность документов, еще 22% уверены, что он должен консультировать по вопросам порядка оказания услуг.

Почти треть опрошенных посчитали, что необходимо обеспечить МФЦ бланками заявлений с максимально заполненными полями, еще 20% проголосовали за то, чтобы в центрах госуслуг вывешивали график средней загрузки МФЦ по дням недели и часам. Почти 16% опрошенных предложили выложить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, 14% – установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.





Накануне в "Активном гражданине" стартовал опрос о том, стоит ли продлевать Калининско-Солнцевскую линию метро до станции "Рассказовка". Кроме того, сейчас москвичам предлагают решить, какими будут павильоны ВДНХ, как будет проводиться благоустройство Большого Златоустинского переулка, а также выбрать цвет трибун стадиона "Лужники".