Владимир Путин встретился с участниками форума "Селигер"

ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с участниками всероссийского молодежного инновационного форума "Селигер-2012". Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в формате свободного общения по актуальным вопросам. Молодые люди интересовались как текущими делами, так и планами развития России. В частности, был поднят вопрос о правозащитной и правоохранительной деятельности. Президент заявил, что государство не ведет политику преследования правозащитников.

"Я встречаюсь с правозащитниками, и некоторые из них утверждают, что люди сидят за свои политические убеждения. Но когда начинаешь разбираться, выясняешь, что мотивами их задержания или содержания под стражей является не политическая и не правозащитная деятельность, а совсем другие события", - сказал он.

Путин подчеркнул, что с каждым случаем нужно разбираться отдельно. К числу таких дел президент отнес события 6 мая на Болотной площади в Москве, где во время митинга произошли массовые беспорядки.

Про митингующих президент сказал, что относится к ним с глубоким уважением и не выступает против символики цветных революций. Но за людей, использующих иностранные технологии, ему обидно.

"Мы имели место с целым рядом различных революций - то с "оранжевой революцией", то с "революцией роз", то еще с какой-то революцией. Я не высказывался против людей, которые выходят с этой символикой. Мне было обидно за тех людей, которые используют наработанные кем-то за бугром технологии", - объяснил он.

Также президенту задали вопрос про проблему алкоголизма в нашей стране. Выяснилось, что Путин поддерживает идею увеличения акцизов на пиво. "Что касается пива, то можно пойти по пути дальнейшего увеличения акцизов на пиво. Можно так сделать", - заявил глава государства, подчеркнув при этом, что правительство в этом году уже подняло акцизы достаточно высоко и, если поднимать их дальше, то нужно делать это с осторожностью.

Участников форума заинтересовал вопрос контрактной армии. Президент сообщил, что в стране в ближайшее время увеличится количество контрактников, а также будут вестись работы по восстановлению системы социальных лифтов для военнослужащих. Но полностью контрактная армия, по словам Путина, "это очень дорогое удовольствие".

Также президент считает необходимым помочь тем, кто прошел службу в армии, получить бюджетные места в высших учебных заведениях и устроиться на работу. Для этого необходимо заключить контракт с госкорпорациями, либо с компаниями с госучастием.

Отвечая на вопрос о позиции России по Приднестровью, Путин сказал, что народ Приднестровья должен сам решить свою судьбу, а Россия прислушается к этому выбору. "Только сам приднестровский народ, народ, живущий в Приднестровье, может определить свою судьбу. А международное сообщество, в том числе Россия, будут к этому выбору относиться с уважением", - сказал президент.

Напомним, "Селигер-2012" проходит с 1 июля по 2 августа. В этом году форум посетит около 16 тысяч молодых людей из регионов России, а также гости из 93 стран мира. Форум "Селигер" проводится каждое лето с 2005 года возле одноименного озера в Тверской области. С участниками мероприятия встречаются члены правительства РФ, музыканты и представители русской интеллигенции. Владимир Путин уже в третий раз посетил форум. Впервые он побывал на "Селигере" в 2009 году.