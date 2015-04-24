Восьмой "Форсаж" выйдет на экраны в 2017 году

Фото: imdb.com

Восьмая часть франшизы "Форсаж" выйдет на экраны 14 апреля 2017 года. Эту дату Вин Дизель огласил на конференции владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе. Актер играет в фильме одну из главных ролей.

"Это будет лучший фильм, который вы когда-либо видели", - цитирует Дизеля The Hollywood Reporter.

Впервые фильм снимут без участия Пола Уокера – он исполнял роль Брайана О’Коннера, второго главного героя. Напомним, актер погиб весной 2013 года.