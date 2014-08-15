Бабушки пройдут парадом по Тверской 17 августа

Фото: пресс-служба фестиваля

Последний день фестиваля "Московское варенье" будет отмечен шествием бабушек Москвы. 17 августа в 17.00 столичные пенсионерки, а также их дети и внуки пройдут парадом по главной улице города – Тверской.

Участники шествия начнут собираться в 16.00 на площадке фестиваля "Московское варенье" в Новопушкинском сквере. Далее шествие двинется по пешеходным тротуарам в сторону площади Революции под аккомпанемент живого оркестра. Чтобы бабулям и их родственникам шагалось веселее, оркестр сыграет для них шлягеры прошлого века и джазовые кавер-версии современных хитов.

Ожидается, что в параде примут участие более 300 пенсионерок. Компанию им составят дети и внуки, которым для соответствия "дресс-коду" шествия предлагают прийти переодетыми: желательно, чтобы молодые участники парада "замаскировались" под бабушек и дедушек. Разнообразят шествие актеры в седых париках и фартуках.

Фестиваль "Московское варенье" проходит в столице с 8 августа. Подробнее о площадках и мероприятиях фестиваля можно прочесть здесь. В рамках фестиваля состоялось несколько конкурсов, в том числе конкурс "Лучшая бабушка 2014". Участникам предлагали оставлять на сайте фестиваля истории о своих любимых бабушках. Во время воскресного парада объявят героиню самой трогательной, забавной и интересной истории, которая получит в подарок мультиварку, запас варенья и годовую подписку на газету "Аргументы и факты".

Как уже сообщал m24.ru, из-за фестивальных мероприятий Тверская улица будет перекрыта с 20.00 пятницы до 12.00 воскресенья