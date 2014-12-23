Полотна из собрания Третьяковки спроецируют на здание галереи на Крымском валу

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская
На фасаде здания Третьяковки на Крымском валу этой зимой можно будет увидеть мультимедийные проекции полотен из собрания галереи.
Жители и гости столицы увидят произведения из коллекции искусства XX века, рассказала ТАССу заместитель министра культуры России Елена Миловзорова.
Мультимедийная выставка станет продолжением проекта "Городские здания", в рамках которого самые известные картины из собрания Третьяковки с ноября по декабрь показывали в восьми городах России.
Отметим, что в зданиях Третьяковской галереи в настоящее время можно увидеть исторические картины Павла Рыженко, выставку коллекционера Георгия Костаки, рисунки XIХ–ХХ веков.
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