Детский спектакль "Зайка-зазнайка" покажут в театре "Модерн"

Фото: modern-theatre.ru

31 января и 7 февраля в театре "Модерн" покажут детский спектакль "Зайка-зазнайка", поставленный по одноименной пьесе детского писателя Сергея Михалкова. Режиссер постановки - Светлана Врагова ("Фантазии").

Поучительная история расскажет о "зазнавшемся зайце в жанре комического боевика". В сказке присутствуют те же персонажи, что и в русских народных сказках - звери, наделенные плохими и хорошими человеческими качествами.

Главный герой завладел ружьем и решил, что оно спасет его от всего на свете. Однако в итоге от коварного волка его придется спасать друзьям.

Начало спектакля - в 11.00 и 13.30. Стоимость билетов – от 500 рублей.