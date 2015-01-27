Защитник "Спартака" Боккетти продолжит карьеру в "Милане"

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Московский "Спартак" и итальянский "Милан" достигли принципиальной договоренности об аренде защитника Сальваторе Боккетти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Личный контракт с футболистом будет подписан по итогам медобследования, которое Боккетти в ближайшее время пройдет в Милане.

Боккетти стал игроком "Спартака" в 2013 году, перейдя из казанского "Рубина". В нынешнем сезоне футболист сыграл в трех матчах российской Премьер-Лиги. За москвичей 28-летний защитник в общей сложности провел 27 поединков.