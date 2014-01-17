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17 января 2014, 18:59

Спорт

ХК "Спартак" собрал более 75 тысяч голосов в свою поддержку

Фото: ИТАР-ТАСС

Петиция в поддержку хоккеистов "Спартака" собрала более 75 тысяч голосов. Всего клуб намерен собрать 100 тысяч подписей.

Поддержать "Спартак" можно на специальном портале.

Напомним, московский клуб испытывает серьезные трудности с финансированием и находится в шаге от банкротства. Это связано с тем, что 13 декабря Центробанк отозвал лицензию у "Инвестбанка", который являлся генеральным спонсором московского "Спартака". В итоге команда осталась без источников финансирования.

"Спартаку" оказывает помощь Континентальная хоккейная лига, которая выделила клубу средства для поездок на гостевые матчи.

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Сбор подписей носит демонстрационный характер - таким образом, команда пытается показать лиге, что небезразлична болельщикам.

Отметим, что в США существует институт подачи петиций, который фактически обязывает правительство реагировать на обращения, поданные на специальном сайте, если они набрали 100 тысяч голосов.

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