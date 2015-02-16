"Спартак" продлил контракт с Юрой Мовсисяном до 2019 года

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Форвард московского "Спартака" Юра Мовсисян продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба столичного клуба. Нападающий проведет в стане "красно-белых" ближайшие четыре года.

Зарплата форварда по условиям нового соглашения не разглашается.

Мовсисян выступает за "Спартак" с 2013 года. В этом сезоне он провел за основной состав клуба семь матчей, в которых забил один мяч. Стоит отметить, что форвард долгое время не играл из-за тяжелой травмы.

До перехода в стан "красно-белых" Мовсисян выступал за "Краснодар".

Напомним, что в это трансферное окно "Спартак" расстался с нападающим Артемом Дзюбой. Таким образом, в распоряжении Мурата Якина из опытных форвардов остался только Мовсисян.