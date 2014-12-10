Подготовку к фестивалю "Первозданная Россия" обсудили в Совете Федерации

Фото: M24.ru

В Совете Федерации прошло заседание оргкомитета фестиваля "Первозданная Россия". На мероприятии обсудили подготовку к фестивалю, который стартует в январе.

По словам первого вице-спикера Совета Федерации Александра Торшина, "Первозданная Россия" традиционно соберет людей, неравнодушных к красоте родной природы.

"Благодаря искусству фотографии и документальному кино посетители фестиваля смогут совершить увлекательное путешествие по России, не уезжая из Москвы", - отметил Торшин.

В рамках фестиваля запланированы встречи с известными путешественниками, учеными, фотографами и мастерами документального кино. Посетителей ждут мастер-классы и показы документальных и анимационных фильмов о природе.

Фотовыставка фестиваля включает около 500 снимков российских художников-натуралистов. Центральная экспозиция – новый проект фотографа Антона Ланге "Хребет". Это первая в новейшей истории попытка осмысления пространства от Черного моря до Каспия посредством фотографического искусства. Много фотографий, представленных на выставке, сделаны в Крыму.

Фестиваль "Первозданная Россия" - это совместный проект Совета Федерации и Русского географического общества.