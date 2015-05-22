В Сокольниках 30 мая откроется проект "The Баssейн"

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В парке "Сокольники" 30 мая официально стартует проект "The Баssейн", сообщает пресс-служба парка.

Сейчас завершается процесс подготовки проекта. На площадке "The Баssейна" располагается два бассейна итальянского и немецкого производства, столы для игры в пинг-понг и клуб аэробики.

На территории "The Баssейна" можно взять в аренду полотенца, шезлонги, покататься на пляжных качелях, принять душ и отдохнуть в кафе с открытой летней верандой.

Отметим, в прошлом году в рамках проекта "The Баssейн" в середине июня в "Сокольниках" открылся летний кинотеатр. Показ фильмов проводился по вечерам, после 22.00.